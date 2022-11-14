港股周一開高走高；有消息指稱，中國監管單位已經要求金融機構，對壓力重重的房地產商提供支援。
周一香港恆生指數收漲294.05點或1.70%，為17619.71點。國企股(H股)收漲112,49點或1.92%，為5979.80點。
內房股和物業集體上漲。壁桂園升45%，報3.26港元；壁桂園服務升26.7%，報16.7港元；德信中國升110%，報1.16港元。
中國人行和銀保監會近日公布了一份通知，主要圍繞著保持房地產融資的平穩有序，積極做好交樓的金融服務，並做好房地產企業的風險處置。
醫藥股上升，開拓藥業升37%，騰盛博藥升34%，藥明巨諾升27%。
此外儘管中國的防疫管制措施出現了一些鬆綁，但上周中國染疫人數有所上升。
旅遊休閒股跌1.2%，航空股也集體下跌，國泰航空跌4.2%，中國國航6.1%，南方航空跌3.1%，東方航空跌1.0%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。