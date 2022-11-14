港股周一開高走高；有消息指稱，中國監管單位已經要求金融機構，對壓力重重的房地產商提供支援。

周一香港恆生指數收漲294.05點或1.70%，為17619.71點。國企股(H股)收漲112,49點或1.92%，為5979.80點。

內房股和物業集體上漲。壁桂園升45%，報3.26港元；壁桂園服務升26.7%，報16.7港元；德信中國升110%，報1.16港元。

中國人行和銀保監會近日公布了一份通知，主要圍繞著保持房地產融資的平穩有序，積極做好交樓的金融服務，並做好房地產企業的風險處置。

醫藥股上升，開拓藥業升37%，騰盛博藥升34%，藥明巨諾升27%。

此外儘管中國的防疫管制措施出現了一些鬆綁，但上周中國染疫人數有所上升。

旅遊休閒股跌1.2%，航空股也集體下跌，國泰航空跌4.2%，中國國航6.1%，南方航空跌3.1%，東方航空跌1.0%。