精密主軸大廠健椿工業營運榮枯，與工具機產業景氣連動，工具機業需求下滑，前三季EPS從去年同期2.10元降至1.70元，15日下午將參加第一金證券主辦上櫃後首次線上法說會，說明第三季財報概況及未來營運展望。

健椿生產精密主軸可應用在國防、半導體、醫療生技、機械、航太、綠能、汽車及3C等產業，工具機產業客戶涵蓋東台及上銀等廠商。大陸採取動態清零的防疫措施，第二季上海及昆山等多個城市相繼封城，景氣對策訊號呈現衰退跡象、機械業下半年出口開始反轉向下，加上兩岸關係緊張，影響健椿第三季合併營收及獲利下滑。

健椿第三季合併營收2.69億元、本業獲利為0.34億元、稅前淨利0.44億元、本期淨利0.35億元、EPS從去年同期同期0.88元降至0.60元。前三季合併營收8.69億元、本業獲利1.07億元、稅前淨利1.30億元、本期淨利近1.0億元、EPS由去年同期2.10元降至1.70元。

工具機廠10月營收下滑居多，健椿也受拖累，10月合併營收0.81億元、年減23.45％；前十月合併營收11.39億元，年減退16.59％。