由羽絨廠成功轉型為成衣廠的效益已開始浮現，前三季稅後淨利已超越去年全年的獲利，光隆實業（8916）董事長詹賀博21日在法說會上表示，成衣業務接單穩定，第四季營收仍可出現雙位數成長，占營收比重有機會挑戰6成，預期光隆第四季合併營收仍將優於去年同期，全年合併營收可望挑戰新高。

光隆統計，今年前三季成衣事業年增率達70.8％，營收比重來到56％。

在歐美疫情解封、民眾重啟戶外活動後，戶外用品巿場的需求明顯回溫，光隆指出，在高毛利成衣出貨比重大幅提升下，獲利表現明顯獲得提升，前三季毛利率與營業淨利率分別來到16.9％及9.6％，成衣產品占合併營業利益更高達79％。

詹賀博指出，光隆過去靠著提供多樣的產品種類，一站式的服務吸引到歐美滑雪與戶外品牌，成為他們的主要代工廠，現在光隆專精於少量多樣、複雜的戶外機能服飾，除了原先的歐美滑雪與戶外品牌之外，更進一步吸引到快速成長的中小型品牌（年營收新台幣10至50億元），或是想要發展複雜戶外機能服飾的中大型品牌（年營收新台幣50億元以上）。

對於市場所關心的品牌庫存堆高，以及終端市場需求衰退疑慮，詹賀博表示，對於既有客戶訂單展望，公司保守看待，但因為光隆生產彈性大，是歐洲當地知名戶外品牌廠商的最佳選擇，這些品牌廠商習慣同時下部份量多但簡單的款式，以及部份量少但複雜的款式，相較之下，大部份成衣廠商只願意做量多但簡單的款式，但光隆願意做全部類型的款式，因此，品牌廠商來說，將更願意選擇光隆協助代工業務，光隆可以選擇的客戶較其他成衣廠商更多，不易受到單一品牌的影響。

成衣業務接單穩定，詹賀博預期，第四季單季營收仍可出現雙位數成長，占營收比重有機會挑戰6成，第四季合併營收仍將優於去年同期，全年合併營收可望挑戰新高。光隆看好2026年成衣占營收比重將上看70％，帶動未來5年成衣事業部營收以雙位數成長。