儘管電動自行車成長趨緩，受惠於BBU客戶增加，AES-KY(6781)明年營運可望優於今年，AES-KY預估，明年BBU產品占比可望突破20%，並於2024年達成占公司營收比重三分之一的目標，今天盤中股價強攻漲停板，為今年9月16日以來新高。

輕量型電動載具需求暢旺，且中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域需求持續增溫，AES-KY今年前3季合併營收為116.25億元，稅前盈餘31.63億元，歸屬於母公司淨利24.99億元，每股盈餘29.25元，為歷年同期新高，其中第3季合併營收為30.35億元，年增率38.29%，營業毛利15.08億元，年增率43.33%，歸屬母公司稅後盈餘為9.14億元，年成長49.79%，為單季歷史新高，單季每股盈餘10.7元。

電動自行車成長趨緩，且逢十一長假，AES-KY 10月合併營收為12.67億元，月減6.29%，累計前10月合併營收為128.92億元，年成長36.99%，不過，AES-KY今年業績仍可望創下歷年新高，明年營運亦可維持成長趨勢。

受惠於BBU客戶持續增加，BBU占AES-KY今年前3季營收比重近20%，AES-KY預估，明年BBU產品占比可望突破20%，並於2024年達成佔公司營收比重三分之一的目標。