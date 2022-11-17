富蘭克林投顧高雄分公司趙姓協理2008年金融海嘯時想要逢低炒股，苦無資金，竟鼓吹4組客戶斥資億元買基金，他卻把錢通通拿去炒股買期貨，還現金買豪車送老婆和小三。2020年3月疫情期間有客戶想贖回時才發現受騙，向調查局檢舉。民事部分趙男要賠6996萬元，投顧公司也有責任。高雄地院依詐欺罪判趙男8年，可上訴。

2007年黃姓夫婦因手頭有餘裕資金，前往該公司詢問投資理財事宜，因而結識趙男，當時趙男就鼓吹2人購買「富蘭克林坦伯頓世界基金」。2008年時黃姓夫婦想要贖回，趙男以換匯優惠為餌，鼓吹2人改買投資風險較小的「富蘭克林全球型債券基金」，2人便投入15萬美金。

趙男眼見黃姓夫婦容易說服，2009、 2013年分別鼓吹他們再投入45萬元美金、892萬元台幣。2014年黃姓夫婦賣地賺得1800萬元被趙男得知，又被趙男說服投資「富蘭克林全球債券總報酬基金美元A股」。

黃妻以為趙男可信，還介紹親姐姐給趙男認識，投資30萬元美金購買「富蘭克林全球債券基金」。趙男取得3人資金後，全數投入私人炒股或期貨，再用剪貼、偽造的方式製造假對帳單，營造購買基金的假象。

趙男用同樣的手法，誆騙黃姓客戶40萬元美金、何姓客戶118萬元美金。2019年黃姓夫婦想要贖回基金，但趙男投資失敗、根本拿不出錢來，拖延至2020年3月，才坦承挪用資金。黃姓夫婦向高雄市調處報案，揭發趙男惡行。

趙男到案坦挪用4組客戶共1億433萬元資金，高雄地院依詐欺罪判其8年。民事部分，趙男已賠1500萬元給黃姓夫婦和黃妻胞姊，扣除已超過求償年限的金額，趙男需賠償6996萬元，投顧公司也有連帶賠償責任，可上訴。