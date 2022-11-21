進典工業公司（6843）於21日（周一）上櫃掛牌，每股掛牌價35元，櫃買中心今日上午9時舉行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-永豐金證券、及簽證會計師共同與會。

進典工業公司主要是從事工業閥門之研發、設計、製造及銷售，2021年財報營業收入為7億8,263萬元，稅後純益為7,154萬元，每股純益為2.45元。今年財報前三季營業收入為6億6,830萬元，稅後純益為9,702萬元，每股純益為3.27元。