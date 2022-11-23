櫃買中心23日表示，伯特光電公司（6859）預計於11月28日（下周一）上櫃掛牌，當日上午9時進行伯特光電「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師共同與會。

伯特光電主要從事精密光學鏡片模具及精密金屬零組件之研發、製造及銷售；2021年財報合併營業收入為9億3,569萬元，稅後純益為1億5,142萬元，每股純益為5.41元。今年前三季財報合併營業收入為7億6,763萬元，稅後純益為2億934萬元，每股純益為6.48元。