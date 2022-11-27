光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光電(6859)將於28日以每股102元上櫃掛牌，伯特光董事長兼總經理陳柏輯看好明年手穖鏡頭規格升級及VR/AR兩大成長動能，預期明年將持續成長。

伯特光電為專業光學鏡片模具及金屬零組件廠，該公司主要業務和產品包括智慧型手機、VR/AR、車用等精密光學鏡頭鏡片之模具和光學產品用之精密金屬零組件，終端產品還包括醫療、監控等設備，為國內光學鏡頭廠玉晶光(3406)、佳凌(4976)、今國光(6209)等主要合作模具廠。

伯特光2022年上半年終端應用在VR/AR的產品佔營收6%，其他包括車用、醫療、監控等合計約佔4%，手機佔63%、相機佔21%、筆電佔6%。

伯特光第3季合併營收2.83億元，年成長4.98%；毛利率28.34%，稅後淨利7449.2萬元，年成長32.04%，單季每股盈餘為2.31元，比去年同期成長32%，累計前3季合併營收7.68億元，年減2.15%，每股盈餘6.48元，比去年同期成長39.06%。

根據產業調查研究機構IDC統計，2021年全球VR/AR裝置出貨量1123萬套，同時預估2022年可成長至可成長至1650萬套，2023年將成長至2340萬套，市場處於發展初期，成長力道達40%以上。

陳柏輯指出，VR模具已進入量產，看好明年VR/AR產業成長性，以及手機搭載鏡頭數量增加、規模升級，在兩大成長動能下，看好明年持續成長。