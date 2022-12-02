電子零組件廠商信邦（3023）自結11月合併營收為28.02億元，較10月27.92億元成長0.33％，比去年同期22.51億元成長24.46％；累計前11月合併營收為282.4億元，較去年同期成長20.07％。

信邦指出，11月合併營收28.02億元，繼6月營收首次超越25億元、7月超越26億元、8月超越27億元，經過3個月的努力，11月營收首次站上28億元，續創公司成立以來單月營收歷史高點，今年已是第10次及連續9個月改寫單月營收歷史高點紀錄。另累計前11月合併營收282.4億元，亦同為歷年同期之高點。

受惠於風電產業之需求回溫，綠能產業連接線組之銷售較10月成長5.19％，帶動11月合併營收成長；累計前11月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長18.58％、汽車產業成長41.06％、綠能及節能產業成長34.02％、工業應用產業成長21.04％、通訊及電子週邊產業減少0.68％。

另就產品別銷售比重言之，連接線組生產銷售占合併營收76.56％；連接器及零組件銷售佔23.44％。