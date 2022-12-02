國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周五提出警告，稱通膨壓力持續升高和中國經濟放緩是亞洲經濟前景面臨的兩大風險，她呼籲決策者為應對未來可能發生衝擊的重新建立緩衝機制。

亞洲開發銀行總裁淺川雅嗣（Masatsugu Asakawa）亦敦促亞洲決策者對美國持續升息可能導致資本外流的任何跡象保持警覺。

周五在新加坡舉行「東協+3」（ASEAN+3）論壇上，亞銀總裁淺川透過影片表示，我們已經看到美國為對抗通膨而大幅收緊貨幣政策的風險，這可能引發資金流突然反轉或貨幣大幅貶值。

國際貨幣基金總裁喬治艾娃表示，東協成員國是全球經濟的「亮點」，今年的成長率估將達到5%，而2023年將只略為放緩。但她也警告前景「異常不明」並將面臨諸多風險，例如俄烏戰爭的影響、全球金融緊縮，以及中國經濟增長放緩。她強調另一個全球將面臨的重大挑戰是通貨膨脹，今年亞洲平均通膨率僅為4%，但該地區的通膨壓力正在升高。「我們不知道這個衝擊會持續多久，也不知道是否會出現其他的衝擊，但我們需要重新建立並保留緩衝機制，並做好充分運用我們所有政策工具的準備」。

中國嚴格的清零防疫封控政策削弱其國內經濟活動，並打亂了全球製造商的供應鏈，進而使已經放緩的全球增長進一步惡化。這個全球第二大經濟體放緩，對亞洲造成的衝擊尤為嚴重，數據顯示該地區11月的製造業活動大幅下滑。

另一方面，為了應對美國升息引發的資本外流，一些新興國家不得不跟進升息，即使這將使脆弱的經濟受到更多打擊。

日本央行總裁黑田東彥在這場論壇上表示，他認為亞洲爆發信心潰堤或新一波金融危機的風險並不大，但也不該因此自滿，因為一些亞洲國家為應對新冠疫情投入龐大支出後，其政策緩衝空間已經減少。

此外，國際貨幣基金總裁喬治艾娃宣布下周將與其他國際機構負責人前往北京，與中國領導人討論該國的經濟前景、防疫政策及債務減免政策等議題。