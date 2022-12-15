群益期貨（6024）今年前三季每股稅後純益（EPS）2.57元，已勝去年全年EPS 2.33元。展望2023年，群益期貨總經理毛振華指出，將持續採證期自營雙引擎，經紀業務以「數位+人」為核心，升息循環保證金利息增加也可期，並規劃設立「商貿子公司」服務實體經濟，擴大業務版圖。

毛振華指出，海外期貨是經紀業務毛利率最高的商品，今年交易量大幅成長13.8％、增至71.73萬口；自營方面，今年收穫頗豐，截至9月，期自營授權3.5億，獲利金額高達1.62億、獲利率46％，而證自營則授權3億，虧損僅586萬，顯示「證、期自營」雙引擎策略奏效。

此外，群益期貨客保金在今年6月以440億元創歷史新高，目前仍維持相對歷史高檔。毛振華指出，客保金維持高檔，有利維持利息收入穩定，且在升息循環下，保證金利息收入增加可期。

在新業務方面，毛振華指出，今年槓桿交易業績成長顯著，今年前三季交易已達9,557億元，年增87％，主要是透過多元商品與智能工具的推廣，包括外匯保證金、商品CFD、股權CFD，也是獲利一大支柱。

群益期貨自2021年第四季開始承作國外股票與國外指數等股權類的CFD交易，股權類與商品類合計已佔有51％，具倍數的成長潛力。目前有11項商品類CFD已進行提案，將可提供客戶產品完整性，加上主管機關未來若開放期貨業務員轉介槓桿業務，則更具爆發力。

另一項新業務，則「商貿子公司」。金管會令「本國專營期貨商得轉投資於國內設立貿易公司」，群益期貨因在「金融專業+商務貿易」、「價格波動實物風控」、「落實進銷存成本控管」具優勢，正積極規劃商貿子公司的設立，以服務實體經濟，預期也將成為未來獲利引擎之一。