中鋼集團旗下中鋼結構公司21日召開法人說明會，目前手中訂單能見度至少到明年上半年。中鋼構董事長陳火坤表示，近期受通貨膨脹、金融市場升息及信用緊縮等因素影響，景氣有衰退趨勢，鋼構市場需求亦有減緩現象。但是，該公司會持續爭取較高附加價值訂單及降低成本，以追求公司合理利潤。

法說會，中鋼構董事長陳火坤親自上陣，總經理張修齊一同參加。該公司目前訂單能見度至少到明年上半年，但因整體景氣趨勢衰退，將繼續爭取指標性興建案與都更重建的鋼構業務等，以維持營運動能成長。

陳火坤表示，目前該公司在建工程數量約17.7萬噸，其中以大樓為最多、達11.05萬噸，廠房鋼構也有5.35萬噸，另外，橋樑與其他鋼構工程也有1.37萬噸；整體訂單能見度至少到明年上半年。

但是，整體景氣趨勢衰退，面對通膨升息、烏俄戰爭與中國封控等諸多挑戰，陳火坤強調，鋼構也無法「置身事外」，除手中有環保事業工程外，也爭取冷鏈物流廠、爭取危老及都更重建的鋼構業務等，找單來彌補缺口，以確保獲利不衰退。

張修齊表示，中鋼構近年來3大產品中，以大樓鋼架比重最高，今年前3季比重來到約43.99％，其次是廠房鋼架為27.94％，橋樑鋼架則是2.59％；唯隨著電子產業景氣走弱，預期廠房鋼架占比明年會有修正。

張修齊同時表示，都會區頂級商辦大樓開發案趨勢增加，中鋼構未來將持續爭取興建指標性個案，另外，危老及都更重建等也是中鋼構積極布局的業務。

在風電業務部分，中鋼構訂單來自中鋼集團另一家子公司興達海基，主要生產水下基礎鋼構節點、剪力鋼鍵、內外部平台及靠船鋼管平台等，去年完成沃旭彰濱10套鋼管，今年配合中鋼投資的中能風場，16套基礎部分零組件預計今年底完成全數交貨。