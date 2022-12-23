香港政府23日宣布，執行施政報告中的搶人才、搶企業措施，成立「引進重點企業辦公室」（引進辦），專責與生命健康科技、人工智慧、數據科學等範疇企業洽談來港，瞄準科創產業。

綜合港媒報導，香港財政司司長陳茂波表示，成立引進辦，從多方面為海內外企業提供跨局支援，生命健康科技、人工智慧、數據科學、金融科技、先進製造、新材料、新能源科技等戰略性產業，將會是引進辦的主要目標。在經過政府兩個月的宣傳，已有不少企業主動於香港政府商討引進事宜。當局亦積極與各產業企業招手，目前已有首批引進目標名單。

香港政務司司長陳國基則表示，搶人才方面，將自12月28日起推出如「人才服務窗口」網站等措施，接受世界各地人才申請，有信心未來3年每年至少吸引3.5萬人，每人預計逗留至少12個月。

另一方面，被問及香港搶人才計畫門檻較新加坡的「海外網絡和專業簽證」來得高時，陳國基表示，不應有比較，不同地方各有好處，香港的獨特優勢是背靠中國大陸，有大灣區、一帶一路、十四五規劃等政策支持，對外籍人士非常有吸引力。