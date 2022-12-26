12月23日全體上市公司總市值為44兆6,791.45億元，較前周五（16日）總市值減少8,044.10億元，周減幅為1.77％。群益證券看本周台股指數區間為14,000-14,500點，本周看好三大題材類股，包含：解封商機股、缺電及電網商機股、鋼鐵股等。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.技術面具備跌深反彈機會，指數自12/1高點15,152點拉回，13個交易日跌至14,157點，跌幅達1,000點，最後一周有機會出現反彈，指數可能反彈1/3到1/2，維持過去3年12月下半月街上漲的紀錄，只要指數不出現連續大跌，目前短線資金持續加碼的非科技股有表現空間。

2.中國處於解封混亂期，2023年春節確診高峰期，民間消費需求短期受疫情惡化而減少，只有醫藥退燒藥出現搶購潮，不過經濟疲弱，中國政府將擴大推動基礎建設、中央經濟工作會議支持房地產固定投資，房市三道紅線變成三箭。

3.日本央行擴大10年期殖利率波動區間的動作，暗示超寬鬆貨幣政策將轉向，日圓151可能是長期低點，未來日圓轉強緩升，日系資金資金回流日本，美元指數續漲空間受限；如果俄烏戰爭轉向停戰談判歐元轉強，美元指數將下探，新興市場貨幣轉強的資金行情（可能複製11月行情）。