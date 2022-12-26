品牌服飾廠清庫存速度優於預期，主要客戶Nike等財報表現佳，國內主要成衣代工廠儒鴻（1476）指出，成衣景氣調整期應會縮短，確定明年第一季景氣落底，第二季回溫。

受惠之前遞延的訂單恢復正常出貨，加上短急單挹注，儒鴻11月營收較10月明顯成長，月增21.16％。儒鴻認為，今年最壞的狀況已過，預期12月營收有望持續成長。

原先受到通膨衝擊，全球品牌服飾廠調整庫存，儒鴻認為，第四季營運表現降溫，估將是今年單季低點。不過，隨著大客戶Nike財報報喜，加上客戶急短單湧現等，儒鴻指出，成衣業下游庫存去化的進度應該有優於預期，預估明年全年的營運表現將會恢復以往「季季增」的水準，下半年表現較上半年成長。

儒鴻指出，主要客戶下單動能應會在明年上半年陸續增溫，下半年在通膨衝擊降緩、服飾消費市場可望有較明顯的成長。

對於明年營運成長仍持審慎樂觀，儒鴻指出，東南亞生產基地仍是全球品牌服飾廠下單重點地區，預期新建的印尼廠將對2023年的營運有極大的貢獻度。

儒鴻印尼廠接單能見度看漲，目前各大品牌廠已開始從印尼出貨，一期廠月產能逐步拉升，二期廠仍在擴大招工，預期2023年底達到產能滿載水準，且布廠也計劃於明年開出，在地化一條龍供應鏈將可為儒鴻營收及獲利提供成長動能。