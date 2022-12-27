在上個月經濟數據亮麗以及旅遊類股上漲帶領下，日經27日一度漲至一周新高26,620.49點。早盤結束時，日經指數收26,543.47點，漲137.6點或0.52%。東證收1,914.4點，也漲11.88點或0.62%。

分析師認為，目前股市雖然表現不錯，但全球央行還是保持緊縮政策不變，經濟成長趨緩還是很有可能會發生，這也使得股市未來再上漲的空間相對有限。

中國大陸進一步放寬抗疫規定，百貨公司高島屋一度飆升8.2%同賀。同時，三越伊勢丹也大漲7.8%。至於化妝品製造業者資生堂，也同步上揚6.95%。

航空與旅行社股價一片紅通通，日本航空漲3.47%。旅行社H.I.S.也漲2.04%。零售產業是東證指數表現第2好的類股，一度也上漲2.61%。

在最新經濟數據方面，日本11月景氣似乎好轉，首先是邊境大開加上國內旅遊有補貼金，當地零售銷售已連續9個月成長。同時，失業率下降，可應徵的工作數量還是維持高檔，也沒有減少跡象。