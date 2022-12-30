控艙效應發威，上海航交所SCFI貨櫃運價指數今（30）日最新一周報價終於翻紅，上漲0.46點至1,107.55點，終止連27周跌勢，其中歐洲線20呎櫃、美西線40呎櫃分別小漲29美元、5美元。

業界解讀，運價跌無可跌已出現止穩跡象，但由於市場不確定性因素仍高，主要靠船公司緊縮艙位撐住運價，估計目前減班率逾3成，農曆年後減班率可能拉高到5成，讓運價跌深的航線可以穩住，有利可圖的美東線、地中海線運價持續修正，接近落底階段。

海運市場明年上半年不明朗，多家船公司研判，第一季可能較清淡，隨著美國庫存消耗、通膨與能源價格緩解，加上預期主要國家經濟政策調整，第二季需求量可能慢慢變好，期待第三季價量可以回升。

據最新一周SCFI報價，上海到歐洲每20呎櫃運價1,078美元，上漲29美元、周漲2.76％；到地中海運每20呎櫃價1,850美元，下跌46美元、周跌2.42％；到美西每40呎櫃運價1,423美元，上漲5美元、周漲0.35％；到美東每40呎櫃3,067美元，下跌29美元、周跌0.93％。

在近洋線方面，上海到日本關西、關東每20呎櫃運價持平；到東南亞新加坡航點每20呎櫃下跌1美元至188美元；到韓國每20呎櫃T上漲13美元至238美元。