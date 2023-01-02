「高流幸福式」蘇慧倫與主持人黃子佼逗趣互動。（楊舒婷攝）

「高流幸福式」請來蕭秉治。（楊舒婷攝）

「高流幸福式」請來9m88。（楊舒婷攝）

「高流幸福式」請來林宗興。（楊舒婷攝）

「高流幸福式」請來羅時豐。（楊舒婷攝）

現場人潮破13萬人。（楊舒婷攝）

「高流幸福式」施放223秒的大港煙火。（楊舒婷攝）

高雄此次舉辦24小時不停歇的跨年活動，1日由高雄流行音樂中心接棒舉辦「高流幸福式」，邀請眾多不輸跨年晚會的歌手陣容上台獻唱，晚間8時活動正式開始後，高流陸續湧進逾13萬的人潮，雖然天空飄著小雨，但全場熱度依然滿點，緊接著在晚間12時施放長達223秒的「大港花火」，並搭配當紅的日劇《初戀》的主題曲，為2023年的首日開啟幸福感爆棚的First Day 。

「高流幸福式」由主持天王黃子佼主持，接著由曾獲得金曲獎的TRASH熱力暖場，總共帶來了膾炙人口的4首歌，將寒冷的場子炒熱；緊接著由白安帶來新歌〈沒有人寫歌給你過吧〉以及多首歌曲緩和現場氣氛。

接續由暖男韋禮安、女神9m88、凍齡女神蘇慧倫、神曲製造機蕭秉治、高雄在地歌手林宗興、國民姑丈羅時豐、饒舌天王熊仔，及迷幻歌王林宥嘉輪番上陣開唱，全場歌迷的情緒隨著樂曲高低起伏，時high時浪漫，相當具有情調。

高雄市的大家長、市長陳其邁也到場參與，陳其邁表示，昨天很多人藉由跨年進行告白，因為怕有人今天會後悔，所以今天讓大家多一次告白和後悔的機會；明年一定會更好，明年直接跨到端午節。

最後高流在晚間12點整施放長達223秒的12吋「大港花火」，223秒代表著新的2023年，「幸福式」也代表著新的一年大家能幸福度過，絢爛的花火照亮高雄港灣，背景放著浪漫的First Day樂曲，將2023年的首日成為完美的「First Day」。