福斯商旅於2021年8月正式引進全新世代「台灣頭家的德國商用車」Caddy Cargo，憑藉強勁產品力，首批車源甫於上市即銷售一空。2022年即便在疫情衝擊之下，也因消費者需求持續高漲、車源受限的狀況下，Caddy Cargo平均候車期約有半年之久。為紓解準車主們的等待時間，福斯商旅特地向原廠爭取大量車源到港。

以福斯集團新一代MQB轎車式平台為基礎打造的第5代Caddy家族，即使是商用訴求的Caddy Cargo同樣充滿轎式風格，不但有科技化與動感設計語言，更運用MQB平台出色的車體剛性以及穩定操控表現，讓頭家們可以更安心向前行。同時，紮實又不失舒適的懸吊設定，還為頭家們帶來自在的駕乘感受，在每一趟打拚過程都輕鬆從容。

Caddy Cargo車內同樣延續科技化鋪陳，除了觸控化的頭燈控制面板，更標配EPB電子式手煞車及Auto Hold車輛靜止功能，停等紅燈時Auto Hold就會自動啟動，無需持續踩踏煞車，可進一步降低駕駛疲勞累積，讓開車更為輕鬆。再搭配整合空調、音響、行動通訊等功能的6.5吋中央觸控螢幕及USB Type-C插座等，為Caddy Cargo帶來與新世代轎車相同的配備水準。

就動力而言，Caddy Cargo導入集團新一代節能科技的1.5升直列4缸TSI渦輪增壓引擎，搭配6速手排變速箱之下，不僅可繳出114匹馬力、22.4公斤米扭力輸出，再透過同級唯一ACT主動式汽缸管理系統加持，能夠在引擎低負載狀態或者高速滑行時關閉第2與第3汽缸運作，以雙汽缸模式行駛，以創造更出色的節能效果。在節能科技加持之下，更可繳出15.8km／L平均油耗，幫助精打細算的頭家們省荷包！

為滿足頭家期待，Caddy Cargo長軸車款更具備強大的乘載幾能，加寬的側滑門開口也可直接讓歐規標準棧板(80＊120公分)進入，搭配上開啟角度可達180度的對開式尾門，更進一步提升裝載生財工具的使用靈活度。不僅如此，高達3700公升的載運容積、806公斤載重能力，更是Caddy Cargo抓緊台灣頭家胃口的絕佳優勢。

此外，Caddy Cargo更以周全的安全配備扮演頭家們打拚的最佳後盾。不僅配備雙前座正面氣囊、雙前座側氣囊、雙前座側氣簾等6具氣囊，並且將MCB二次碰撞預煞系統、ESC電子行車動態穩定系統、ABS防鎖死煞車系統、EBD電子煞車力道分配系統、EDL電子防滑差速器、ASR加速循跡控制系統等主動安全科技列為標配，讓頭家們可以安心為事業奮鬥。

憑藉5大優勢加持，Caddy Cargo自2021年8月上市就受到消費者高度支持。為了紓解準車主們的久候，福斯商旅也向原廠爭取大量車源，讓訂購的準車主們可以趕在新春前交車，可以開新車過好年，在後疫情時代成為推動經濟發展的重要角色，一同為經濟復甦打拚。