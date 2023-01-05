大陸新能源汽車市場在2022年底遭遇逆風，銷量年增45％逾73萬輛，增速較前期大幅滑落。當中關鍵是特斯拉中國期間批發銷量月減逾40％至5.5萬輛，為五個月以來單月最低水平。

新浪財經報導，中國乘聯會官網5日公布訊息稱，初步預估2022年12月份大陸新能源車廠商批發銷量規模73萬輛，年增45％、月增0.4％。預估2022全年新能源車批發銷量年增96％至649萬輛。

乘聯會表示，包括比亞迪、上汽通用五菱、特斯拉等14家批發銷量萬輛以上企業，占12月銷量的84％。不過，12月新能源車批發銷量年增速銳減，較11月大砍26個百分點。縱向對比月度數據，2022年7月～12月大陸新能源車批發銷量年增速依序約為120％、100％、90％、87％、71％、45％。

橫向對比各大廠更能反映出癥結點，乘聯會12月列出的20家主要新能源車企裡，僅4家批發銷量較11月下滑，依序為特斯拉中國從10萬輛下滑44％至5.57萬輛，哪吒汽車月減48％至7,795輛，上汽大眾與一汽大眾均減少數百輛至8千多輛。其餘包括比亞迪、上汽通用五菱、吉利汽車等4萬輛規模以上的主要車企，銷量均呈現月增。