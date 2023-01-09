台積電美股ADR上周五勁揚3.09％，今（9）日台積電直接跳空開高，早盤一路放量攻上474.5元、大漲16元，漲幅3.49％，在台積電領軍下，昔日股王矽力*-KY（6415）及晶心科（6533）盤中都攻上漲停，半導體類股大漲超過3％，推升電子股人氣回籠、躍居盤面主流。

電子類股指數今日上漲約2.4％，至上午10點半過後，成交值放大至約735億元、成交值占比超過61％，在電子股放量攻之下，台股今天成交值估計將重返2,000億元以上，可能達到2,300億元，為12月下旬來最大量。

電子股今天人氣大舉回溫，除了台積電股價大漲之外，矽力*-KY、晶心科、興勤同步衝上漲停，另台積電集團股的采鈺也大漲8％～9％、晶睿、全新、創意、力智、緯穎等，齊步上漲半根漲停，此外，嘉澤、晶彩科、智原、祥碩、富采、聯茂等漲4％以上，整體電子股呈現價量齊揚走勢。