美國加州自上周遭到暴風雨襲擊造成數十萬戶停電及嚴重災情後，美國總統拜登稍早宣布加州進入緊急狀態，且國家氣象局預警未來數日「暴風接踵而來」，將使加州中部及北部地區面臨更嚴重的水患風險。過去10天內，暴風雨已在加州造成至少12人死亡。

巴西示威者襲國會總統府 全球領袖齊聲譴責
眾院議長選舉 共和黨內鬨 黨員揚言啟動核選項
UFC總裁毆妻事件鬧大 遭到加州議會婦團聲討
#加州 #數日 #暴風 #暴風雨 #拜登