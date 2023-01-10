加州緊急狀態 未來數日暴風不斷 23:342023/01/10 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國加州自上周遭到暴風雨襲擊造成數十萬戶停電及嚴重災情後，美國總統拜登稍早宣布加州進入緊急狀態，且國家氣象局預警未來數日「暴風接踵而來」，將使加州中部及北部地區面臨更嚴重的水患風險。過去10天內，暴風雨已在加州造成至少12人死亡。 巴西示威者襲國會總統府 全球領袖齊聲譴責 眾院議長選舉 共和黨內鬨 黨員揚言啟動核選項 UFC總裁毆妻事件鬧大 遭到加州議會婦團聲討 #加州 #數日 #暴風 #暴風雨 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 走過防疫險風暴 保發中心董座桂先農提7招強化風控 21:252023/01/06 財經 美國會暴動兩週年 民粹主義瀰漫社會對立依舊 12:222023/01/06 國際 拜登就任2年首度造訪美墨邊境 移民議題難解 09:472023/01/09 國際 拜登叫美國人2023做這事 網瞬間抓狂：換總統比較快吧 15:562023/01/07 財經 美日深化同盟 強調台海和平穩定重要性 04:102023/01/09 政治要聞 與拜登熱線後 德將提供烏克蘭「貂鼠」步兵戰鬥車抗俄 09:572023/01/06 軍事 桂先農提七招 強化保險風控 04:102023/01/07 金融．稅務 社評／美國新國會考驗北京戰略定力 04:102023/01/09 焦點新聞 日相岸田啟程訪歐美5國 13日會拜登 14:222023/01/09 國際 加州11萬多戶停電 風暴侵襲恐沒完沒了 15:252023/01/09 國際 《國際政治》波索納洛支持者攻入國會 拜登：令人髮指 08:382023/01/09 財經 波索納洛滯美 議員：應立刻遣返 04:102023/01/10 全球財經 美國會遇襲案2周年 拜登：不容政治暴力 04:102023/01/08 焦點新聞 應對棘手移民問題 拜登沿用川普作法稍加改良 13:592023/01/06 國際 國會暴動案兩周年 拜登：美國不容政治暴力 11:592023/01/07 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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