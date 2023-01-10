美國加州自上周遭到暴風雨襲擊造成數十萬戶停電及嚴重災情後，美國總統拜登稍早宣布加州進入緊急狀態，且國家氣象局預警未來數日「暴風接踵而來」，將使加州中部及北部地區面臨更嚴重的水患風險。過去10天內，暴風雨已在加州造成至少12人死亡。