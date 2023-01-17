台股今（17）日封關在即，市場交投冷清，電子類股今天早盤都在盤下、跌勢緩步收斂，但非電族群包括金融股漲0.2％，以及傳產股的電機機械、貿易百貨、造紙、玻陶及觀光股等，在受惠長假及營運轉機題材下大漲約0.6％～1.6％以上，帶動指數由黑翻紅，蓄勢拚封關收漲。

台股今天封關，因美股昨天沒有交易，市場沒有美股走勢參考，然而由於不敢抱股過年的投資人，多在今天以前陸續賣股，今天雖然買盤不積極，但賣壓也沒有太重，因而在政策偏多下，今天指數開盤小跌後一路緩步揚升，至近午盤時加權指數正式翻紅。

到12點過後，台股成交值尚不及1,000億元，市場推估，今天成交值可能再度萎縮至不到1,400億元，低於5日均量約1,506億元。

台股牛年封關是去年1月26日，當時指數收17,674點，去年10月26日最低曾觸及12,629點；若台股今天可以收在接近萬五附近，等於是虎年台股跌勢明顯縮小至2,600～2,700點附近。

此外，去年2月7日虎年開紅盤指數收17,900點、當天大漲225點，之後連4天上漲，2月10日收18,338點，累計4個交易日漲664點，免年將於1月30日開紅盤，市場高度關注開紅盤表現。