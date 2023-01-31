達擎專精於教育、企業、零售、醫療和交通等多元垂直場域，致力提供市場全方位的智慧顯示解決方案，隨著新技術出現、混合辦公模式日漸普及、敏捷管理需求增加，企業正在加快數位轉型步伐，改變營運與管理方式，達擎結合創新顯示技術和軟硬體整合能力，推出協助企業與商務人士靈活運用工作空間、強化團隊協作的智慧企業解決方案。

達擎表示，受益於集團緊密的供應鏈合作夥伴及整合集團資源，達擎汲取20多年的經驗，從核心顯示技術延伸，與生態圈夥伴合作，為企業所需的溝通協作應用場景提供合適的顯示器產品與解決方案，滿足企業未來需求。隨著混合工作場所和團隊協作模式越來越受歡迎，跨地域、跨平台協作是工作場所數位轉型的關鍵。達擎的主要目標是結合顯示創新、軟硬體整合及AIoT技術，協助企業改造現代工作場所。

達擎總經理廖世宏指出：達擎以成為最有價值的策略合作夥伴為目標，協助合作夥伴在市場中取得領先優勢與推動成長。作為在商業與工業顯示器的領導者，達擎首度於ISE的展出將展現我們高度整合的能力，以全方位解決方案應用於不同的市場需求。我們期待透過此次參展吸引更多潛在合作夥伴，促成更多合作商機。

達擎智慧行動艙解決方案提供一個具備隱私、不受干擾的獨立空間，提供混合辦公的企業員工於辦公區域或公共場所中使用，具備良好隔音效果及多項智慧管理功能，例如簡易方便的預約系統、隨插即用視訊會議設備、環控系統和可依使用狀況自動調整的智慧調光玻璃。

達擎會議室解決方案提供65吋至85吋企業系列多功能互動式觸控顯示器，搭載多種互動工具與應用程式及視訊會議功能，能使團隊無縫溝通與協作，雙系統應用設計支援Android及Windows雙系統自由切換，無需連接外部電腦即可使用各種會議軟體；達擎會議空間管理解決方案包含預約與管理空間平台XpacePlus，及會議室電子門牌、座位電子標牌及樓層導覽等，可即時了解空間使用狀態，整合會議室和辦公空間的查詢、預約、保留，提供全方位空間資源運用與管理功能。

達擎持續專注發展創新顯示產品，為企業提供適用各種空間應用的LED顯示屏與數位看板，打造沉浸式視覺感受。達擎推出配備控制器的130吋LED顯示屏，具備高色彩深度與廣色域設計，可呈現逼真的高畫質影像。採用模組化設計的預組架構，現場安裝更彈性、快速省時。

達擎積極佈局垂直市場，與合作夥伴共同開發，在企業數位轉型潮流中提供加強協作、增加空間利用效益的產品及解決方案，持續打造符合智慧企業需求的完整服務。