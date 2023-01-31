超豐公告去年第四季合併營收季減13.4％達30.39億元，較前年同期減少40.5％，產能利用率下滑導致毛利率季減2.2個百分點達17.3％，較前年同期下滑14.2個百分點，營業利益季減27.8％達3.99億元，較前年同期減少72.3％，稅後純益季減52.8％達2.88億元，與前年同期相較減少75.4％，每股純益0.51元。

超豐去年合併營收159.51億元，較前年減少18.0％，平均毛利率年減5.7個百分點達26.5％，營業利益36.43億元，較前年減少35.5％，稅後純益31.58億元，較前年減少31.4％，每股純益5.55元。超豐去年營運雖較前年衰退，但年度營收及獲利仍寫下歷史次高。

超豐總經理甯鑑超表示，在不景氣情況下，仍然看到國際IDM大廠擴大封測委外效益，且客戶將中國訂單移轉到台灣的轉單效益持續增長，超豐在經歷多年耕耘之下，國際客戶訂單占比已達五成。