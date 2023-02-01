《證交所》來頡、晉弘開放信用交易 07:592023/02/01 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條及「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第21條規定，來頡(6799)、晉弘(6796)均已符合標準規定，公告自2月1日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《櫃買市場》晶呈科技31日起開放融資券交易 來頡晉弘 今起可信用交易 晉弘2月1日起得為融資融券交易 #來頡 #晉弘 #有價證券 #得為融資融券 #標準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本福島百萬噸核廢水 春夏季間排放 04:102023/01/14 生活新聞 打炒房不溯既往 花敬群：內心掙扎 04:102023/01/18 財經要聞 晶呈科技1／31起得為融資融券交易 22:552023/01/30 財經 惠譽：陸企可持續債券 未達國際標準 04:102023/01/10 全球財經 佐儀董座回饋故鄉 鹿港建運動園區 04:102023/01/08 企業經營 超徵拿來超花 學者籲訂稅收預估標準流程 04:102023/01/17 政治要聞 大陸2023春運準備就緒最高標準 最嚴要求、最實舉措 11:412023/01/06 兩岸 大陸最低薪資調升幅度有限 上海薪資標準穩居首位 12:042023/01/03 兩岸 月收2000要日供6餐 托育員控不夠用 04:102023/01/19 地方新聞 貝克歐 引進壓縮空氣含油量監測器 04:102023/01/30 產業．科技 傳大陸2025消滅大面額紙幣 專家闢謠 04:102023/01/27 產業財經 新公平待客評核標準出爐！金管會緊盯二大族群權益 18:452023/01/05 財經 成都建新型政商關係 與台企交流贈禮堅守「厲行節約」 20:242023/01/27 兩岸 來頡自2月1日起得為融資融券交易 19:052023/01/31 財經 停水惹怨 張善政促所有局處盤點潛在風險 12:412023/01/11 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。