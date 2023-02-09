瑞穎9日董事會承認去年財報，去年合併營收從前年的22.99億元降至16.74億元、營業利益3.74億元、匯兌利益0.82億餘元，前年則出現匯兌損失0.24億元，一來一回，業外收益增加1.06億元，本期淨利3.62元，EPS從前年10.08元增加至10.3元，創歷史次高。

瑞穎董事會決議，每股盈餘分配現金股利9.5元、法定盈餘公積配0.7元，合計每股配發10.2元現金股利。

瑞穎1月營收0.60元，年減67.62％，原因是訂單減少所致。