瑞穎9日董事會承認去年財報，去年合併營收從前年的22.99億元降至16.74億元、營業利益3.74億元、匯兌利益0.82億餘元，前年則出現匯兌損失0.24億元，一來一回，業外收益增加1.06億元，本期淨利3.62元，EPS從前年10.08元增加至10.3元，創歷史次高。
瑞穎董事會決議，每股盈餘分配現金股利9.5元、法定盈餘公積配0.7元，合計每股配發10.2元現金股利。
瑞穎1月營收0.60元，年減67.62％，原因是訂單減少所致。
軸承大廠瑞穎去年營收下滑，憑藉新台幣匯兌收益挹注及運費下降，EPS從10.08元增加至10.30元，連續第三年賺1個資本額以上。9日董事會決議每股配發現金股利10.2元。
瑞穎9日董事會承認去年財報，去年合併營收從前年的22.99億元降至16.74億元、營業利益3.74億元、匯兌利益0.82億餘元，前年則出現匯兌損失0.24億元，一來一回，業外收益增加1.06億元，本期淨利3.62元，EPS從前年10.08元增加至10.3元，創歷史次高。
瑞穎董事會決議，每股盈餘分配現金股利9.5元、法定盈餘公積配0.7元，合計每股配發10.2元現金股利。
瑞穎1月營收0.60元，年減67.62％，原因是訂單減少所致。
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