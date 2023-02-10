董事長謝繼茂表示，兔年開春，中華電信即繳出亮眼的成績單，三大事業分公司營收皆較去年同期成長，延續去年增長動能，持續領先。

中華電信表示，1月份核心業務與資通訊業務表現優異，帶動整體營收與淨利攀高。行動業務延續成長動能，5G用戶數與整體090門號數持續增加，加上包括國際漫遊在內的行動數據業務有相當亮眼表現，行動服務營收與去年同期相比增加6.3％，連續22個月成長，行動月租型ARPU（Average Revenue Per User，每用戶平均收入）則年增3.7％，亦已連續22個月上揚。

固網寬頻部分，國際海纜需求持續成長，帶動國際電路營收較去年同期有雙位數的增長。國內固網寬頻部分，今年推出「速在有禮」延續去年「速在必行」客戶跨階升速策略，國內寬頻接取營收及數據網路營收保持動能雙雙攀升，寬頻ARPU年增1.2％，自110年度起已連續25個月年成長。

資通訊業務相關營收成長動能續強，包括IDC、雲端、資通安全與智慧聯網等三大重點業務及整合專標案營收年增率皆達高雙位數以上，其中以IDC、雲端及資通安全業務表現最佳。

截至112年1月為止，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘皆大幅超越財測目標。

截至1月底止，中華電信行動通信總客戶數達1,265.5萬戶，其中，090月租型客戶數與去年同期相比，已連續25個月成長；光世代寬頻用戶數為375.1萬戶，其中，高速用戶因防疫居家需求與「速在有禮」方案吸引，300Mbps以上客戶達98.5萬戶；MOD客戶數則達205.2萬戶。

國際永續評比機構S&P Global甫公布2023年永續年鑑，中華電信榮獲標普全球ESG分數前5％的殊榮，於全球超過7,800家參與評選的企業中表現優異，為國際級產業領導者，並以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大永續願景為ESG目標，積極作為屢創業界第一。