在社會融資規模增量方面，對實體經濟發放的人民幣貸款增加4.93兆元，年多增7,308億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少131億元，年多減1,162億元；委託貸款增加584億元，年多增156億元；信託貸款減少62億元，年少減618億元；未貼現的銀行承兌匯票增加2,963億元，年少增1,770億元；企業債券淨融資1,486億元，年少4,352億元；政府債券淨融資4,140億元，年少1,886億元；非金融企業境內股票融資964億元，年少475億元。

社會融資規模存量方面，截至1月底，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為218.19兆元，年增長11.1％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為1.78兆元，年下降21.6％；委託貸款餘額為11.31兆元，年增長3.5％；信託貸款餘額為3.74兆元，年下降12.6％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為2.96兆元，年下降14.9％；企業債券餘額為31.02兆元，年增長1.9％；政府債券餘額為60.6兆元，年增長12.9％；非金融企業境內股票餘額為10.73兆元，年增長11.7％。