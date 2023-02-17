韓國財政部表示，受到通貨膨脹率仍在高檔、內需市場復甦力道減慢，加上出口疲弱，以及企業信心惡化等多方面影響，韓國經濟成長已經趨緩。不過，早在2022年6月時，韓國財政部就已提過當地成長可能將停滯一事。

根據韓媒17日報導，韓國金融監督局（FSS）正在調閱相關資料，審視當地主要保險以及信用卡業者等，所實施的分紅措施是否有不妥之處。不過，韓國金融類股股價卻沒被這項利空給扳倒，幾個象徵性的大金控，在韓國股市17日盤中逆勢走揚，像是KB金融集團一度上漲1.8%，收漲0.4%，新韓金融集團一度大漲2.24%，收漲1.19%，韓亞金融集團也收漲4.08%。

其它權值股大都疲弱，三星電子跌1.73%，SK海力士跌0.97%。電池製造商LG Energy Solution跌2.91%，現代汽車也跌0.17%。

韓元兌一美元價位在1,299.5附近，韓元貶值14.7元。