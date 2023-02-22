營建股「EPS獲利王」華固（2548）今（22）日召開董事會，通過2022年合併財報，繳出令人驚豔的成績單，全年合併營收達148.53億元，每股稅後純益達10.69元，創下第十度大賺一個股本的新紀錄，在營建業上市櫃公司中，可謂空前，預期將稱霸營建股。

華固今天公布2023年合併財報，EPS達10.69元，寫下第十度大賺一個股本新紀錄，也大幅超越2021年的EPS 10.56元。

華固表示，去年在內湖總銷68.1億元的「華固馥儷」、石牌總銷43.2億元 的「華固翡儷」兩大住宅案完工交屋，及新成屋銷售挹注下，全年營收達148.53億元，稅後盈餘達29.57億元，EPS達10.69元，成功挑戰第十度大賺一個股本的新紀錄。

展望今年，估計將有三大案、約168億元完工；包括新北市新莊總銷78億元的「華固國家置地」、已售7成多，去年10月已取得使照；另外39億元「華固月河」、已100％完銷，上述2筆都是上半年可望完工交屋。另外下半年，將有總銷51億元「華固樂富中心」完工交屋，也已百分之百完銷。合計全年交屋量，將達168億元。

法人預期，華固可望在今年，將再賺進一個股本。

華固表示，未來還是會實行均衡的股利政策，未來五年，將會以每年現金股利發放高於5元為預定目標，成為營建業高現金殖利率股的標竿。