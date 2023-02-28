拉加德在印度出席二十國集團（G20）財長會議時重申，ECB將「盡其所能」讓通膨回到2％目標的決心。

拉加德接受印度《經濟時報》（Economic Times）訪問時指出：「自2020年7月以來，我們以前所未見的速度升息，畢竟利率是當前最有效工具。我們有充分理由相信下次會議需再升息2碼。」

拉加德表示：「如果有必要的話，我們將採取更多升息措施，好讓通膨及時地回落至2％目標，不論付出多少代價也在所不惜。我們不僅要將通膨率降至2％，更希望長久維持在此水平。」