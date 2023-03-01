大陸工信部部長金壯龍1日出席大陸國新辦「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會，被問到工信部在建設現代化產業體系的考慮與著力點時，他回應將重點抓好4方面工作，包含改造提升傳統產業、鞏固延伸優勢產業、培育壯大新興產業，以及前瞻佈局未來產業如人形機器人、元宇宙等前沿領域，並全面推進6G技術研發。

據澎湃新聞引述金壯龍在新聞會上說明，製造業是實體經濟的基礎，大陸已形成了規模大、體系全、競爭力較強的製造業體系，將堅守實體經濟特別是製造業，鞏固完整產業體系優勢，保持製造業占比基本穩定，加快建設現代化產業體系。

具體4大方向上，第一是改造提升傳統產業。由於傳統產業是現代化產業體系的基底，在製造業中占比超過80％。金壯龍表示，將大力推進企業技術改造、設備更新，深入實施智慧製造工程、加快發展服務型製造，落實工業領域碳達峰實施方案與綠色製造，並推動重點行業加快兼併重組，提高產業集中度。

第二是鞏固延伸優勢產業，他說大陸高鐵、船舶、電力裝備、工程機械、通信設備等領域已形成特色優勢，個人電腦、手機、家用電器、太陽能電池板等一批重要產品產量占全球一半以上。除要打造一批中國製造名片，培育一批世界一流企業外，還要實施先進製造業集群發展專項行動，聚焦工程機械、軌道交通、光電子資訊、能源電力裝備、紡織服裝等重點領域，打造世界級先進製造業集群。

第三則要培育壯大新興產業，工信部將聚焦5G、人工智慧、生物製造、工業互聯網、智慧網聯汽車、綠色低碳等重點領域，不斷豐富和拓展新的應用場景。擴大國家製造業創新中心在新興產業領域的建設佈局。

此外，還要前瞻佈局未來產業，金壯龍說，未來產業是搶抓新一輪科技革命和產業變革的機遇，工信部將研究制定未來產業發展行動計畫，加快佈局人形機器人、元宇宙、量子科技等前沿領域，全面推進6G技術研發。