「TIMTOS 2023年台北國際工具機展」盛大開展，遠傳電信於台北世貿一館未來製造體驗區展示「一站式No-Code AI平台」服務，大幅縮短AI模型訓練時間，助攻企業夥伴快速導入AI智慧應用，推動數位轉型。

7日登場的「未來製造趨勢論壇」，遠傳分享如何以大人物、5G科技應用，加值數位、綠色雙轉型，攜手企業夥伴擘劃未來製造新樣貌。

在全球淨零碳排趨勢推動下，數位化與能源管理成為各產業落地執行的首要目標，遠傳積極投入台灣產業發展，攜手「5G元宇宙加速器」新創團隊－樂達創意科技，共創「一站式No-Code AI平台」，無須耗時編寫Code，多達上百個AI模組，可快速應用至不同產業的AI應用，已於製造業、政府、醫療、工安及金融保險等領域建構多項應用實例，加速推動企業創新轉型，邁向數位升級。

在製造轉型過程中，廠端常見各式AI辨識需求，遠傳透過豐碩AI開發經驗與遠東集團製造業實戰驗證，以模塊化開發工具快速產出AI模組，從前端取像到模型訓練，再到機構建置、串接多元API，打造一條龍AI應用解決方案。此平台更涵蓋物件偵測、圖像分類、瑕疵檢測、行為辨識、OCR與異常偵測等多元AI模組，可彈性調配滿足產線、倉儲、工安、環境及禁區等場景的AI智慧應用。

7日登場的「未來製造趨勢論壇」，遠傳電信資訊暨數位轉型科技群協理曾慧玉以「智慧升級，開創數位製造新動能」為題，分享遠傳投入智慧製造應用領域的成功經驗，以六大核心科技與5G技術，助力企業IT架構與系統升級，打造即時大數據分析平台及創新應用、建構低延遲AI物聯網，更結合Digital Twins技術完善智慧化能源管理監控，創建出智能化、低碳節能的新世代工廠。

「TIMTOS 2023年台北國際工具機展」自6日至11日於台北世貿1館舉行，遠傳展區位於未來製造體驗區A1230攤位，提供企業客戶與入場民眾體驗敏捷AI開發平台新應用，打造未來製造新樣貌。