美國財政部、聯準會（Fed）、美國聯邦存款保險公司（FDIC）周日（12 日）發布聯合聲明，宣布矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）存戶13日起可領回所有在其銀行內的存款，美股期貨應聲大漲。

主要為科技新創產業的美國矽谷銀行宣布倒閉，矽谷銀被接管，讓存戶擔憂領不出錢。拜登政府已宣布要導入對金融機構的支援政策，防止民眾失去信任。

Fed在聲明中強調，將向符合條件的存款機構提供額外資金，以確保銀行能滿足存款人的需求。