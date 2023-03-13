2022年因全球各國物價上揚，通貨膨脹問題爆發，各國央行為了抑制高漲的物價，實施緊縮貨幣政策，使得市場利率不斷上升，衝擊總體經濟與金融市場。除此之外，上海本土新冠病毒疫情於第二季加劇，全面封控措施影響大陸市場正常運作，市場景氣大幅衰退，影響到震旦行大陸事業的經營。儘管如此，震旦行仍努力掌握數位轉型與ESG永續的商機，創造與同業的差異性，降低外在衝擊影響，縮小2022年獲利落差。

展望2023年，震旦行預估全球經濟仍充滿變數，將持續精進經營內涵，因應內外挑戰。另外，近年也因應疫情協助顧客推動數位轉型，以及實踐環保低碳等成效已逐漸顯現；未來將持續聚焦辦公本業市場，落實ESG永續理念，並強化大數據、AI人工智能、AIoT智能物聯網等數位應用，滿足企業顧客落實永續發展，打造環保、健康、智能、高效的辦公環境，創造震旦行與同業的差異性，提升競爭力，再創成長佳績。

針對未來發展策略，震旦行指出，在OA事業上，致力成為辦公整體解決方案的引領者，提供顧客智能高效、節能減碳、環保永續的辦公環境。家具事業則秉持「震旦讓辦公生活更美好」信念，戮力成為高端辦公空間解決方案的領先者。