證交所表示，上開財務報告資訊，投資人可至公開資訊觀測站「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。另「財務報表專區」項下尚有「XBRL資訊平台」供投資人查詢使用Inline XBRL財務報告，此一XBRL新格式技術運用，使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL專用軟體，降低投資人閱讀XBRL文件障礙。
證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」目標。
證交所表示，實收資本額達新臺幣100億元以上及金融保險業之上市公司應於16日前公告申報111年度財務報告家數計122家，包括本國上市120家及第一上市2家，目前均已完成申報作業。
證交所表示，上開財務報告資訊，投資人可至公開資訊觀測站「財務報表專區」查閱，或至「基本資料專區」下載電子書。另「財務報表專區」項下尚有「XBRL資訊平台」供投資人查詢使用Inline XBRL財務報告，此一XBRL新格式技術運用，使財務報告可直接以IE、Chrome等網際網路瀏覽器開啟閱讀，無需借助XBRL專用軟體，降低投資人閱讀XBRL文件障礙。
證交所提醒投資人，從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊，以達「企業資訊更透明、大眾投資更穩當」目標。
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