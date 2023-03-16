銀行局副局長林志吉指出，截至去年底，國銀對瑞信曝險金額489億元，比去年10月底的553億元下降了164億元。但國人透過銀行購買持有的瑞信金融債與結構型商品有高達674億元，雖然已比去年10月底的925億元下降許多，但顯示國人自身的投資仍有不少部位曝險。

林志吉表示，目前雖還有7家銀行在銷售瑞信發行的商品，但各家銀行在銷售上有四大措施：商品限制、不主動推介、限定專業投資人投資、要專案核准，而目前贖回也沒有出現流動性問題，後續將密切關注瑞信的發展對市場的影響。

在保險業部分，截至今年1月底，壽險業曝險金額約1,082億元，約佔整體壽險業可運用資金0.35％。目前是否已有壽險業做預期信用減損？保險局副局長蔡火炎表示，瑞信近期股價有波動，保險業會依編務準則、會計師查核等考量實際情況、股價波動等綜合考量，後續若發生違約風險，依照會計公報規定提損。

證券業部分，證期局副局長高晶萍指出，截至今年2月底，證券自營商依照帳面成本曝險金額約1.97億元，占淨值不到1％。至於國人藉由投信基金對瑞信曝險，國內投信基金有4檔投資到瑞信股票，曝險金額約2,758萬元，占5.17兆元基金規模0.00053％，境外基金則有113檔投資到瑞信有價證券，國人持有曝險金額約46.03億元，占國人投資境外基金總金額3.59兆元的0.13％。

另外，今年3月16日止，瑞信發的國際債共有27檔，金額達21.09億美元，占流通在外餘額1.01％。

金管會強調，國內金融業對於瑞信的曝險，相對於整體金融業海外曝險12兆多元，僅約佔0.4％，而國人持有的部位從去年10月開始也持續下降，曝險仍在可控範圍內，金管會將密切觀察。