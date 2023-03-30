面對總體經濟疑慮揮之不去，市場考量2022年雲端服務供應商（CSP）業者資本支出基期高，普遍認為2023年CSP業者的資本支出年增率將放緩或衰退，不過，緯穎維持2023年營運正成長的目標，看好下半年營運將優於上半年，獲得法人青睞，也加持股價走高。

法人指出，ChatGPT熱潮喚起大眾對AI應用普及化的討論，而AI伺服器對於電源、散熱、記憶體等都有更高要求。緯穎已於2022年開始出貨AI伺服器，在關鍵的散熱技術上，正和合作夥伴研究氣冷、cold plate水冷、浸沒式液冷等方案，公司亦表示未來訂單中有50％與AI相關。緯穎表明2022～2024年自有產能擴張50％目標不變，馬來西亞組裝廠預計年中投產、SMT產線預計2024年下半年完工。

放眼後市，受惠ChatGPT帶動AI風潮、資料中心業者AI伺服器需求明確、伺服器庫存去化順利，加上馬來西亞廠將投產等有利因素，促使緯穎本益比回升，投顧研究機構維持「買進」投資評等。