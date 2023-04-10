台中市2月間發生公立高中生輕生身亡事件，包括校長等 7人遭調職，另名學務主任則停聘3個月接受調查。該校10日傍晚召開校事會議，調查結果出爐，前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，造成該生身心傷害，移送考核會或相關委員會做行政議處；至於教官兼生輔組長與另名教官及學創人員，並無不當管教情事。

教育局說明，此案學校延誤調查，教育局曾數度要求學校盡速調查以釐清真相，並於3月6日發函給學校務必盡速調查，學校於3月10組成調查小組啟動調查，為加速調查腳步，3月24日將校長等與此案相關人員調職，代理校長到任隨即召開教評會，將學務主任停聘接受調查。

學校今天下午4時30分召開校事會議，經過委員充分詢答之後，決議依調查小組建議，前學務主任、主任教官及2名學務創新人員有不當管教，造成該生身心傷害，依「教師法」、「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」等相關規定，依各該身分移送考核會或依法組成之相關委員會做行政議處；至於教官兼生輔組長與教官及學創人員，並無不當管教情事。

調查小組報告也建議此案疑渉霸凌的部分，應將調查報告主動提供霸凌因應小組參考。教育局強調，對此案調查秉持公平公正、勿枉勿縱的原則，積極督導學校調查及處置作為，日後也會持續加強辦理強化教師正向管教專業知能，協助教師加強輔導管教知能，營造溫馨友善有愛安全的學習環境。

這起高中生輕生案發生在2月間，學生家長上月在人本教育基金會陪同下，出面指控孩子因在校內喝酒、抽菸而被學校列為重點輔導對象，去年10月至今年1月，遭校方人員密集搜身、搜書包、栽贓、標籤化等不當管教，被逼上絕路。家長更質疑台中市教育局當下沒解決，讓小孩承受沉重壓力而選擇離開，他悲慟至今無法接受，要求教育局嚴查。

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