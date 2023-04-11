台中市2月間發生公立高中生輕生身亡事件，包括校長等 8人列為相關人員，教育局10日深夜發文表示，調查結果出爐，前學務主任等4人不當管教，移送考核會或相關委員會做行政議處；教官等3人並無不當管教情事。不過，文中卻獨缺「校長」，教育局表示，校長責任在於事件發生後，疑過於消極並未依程序立即啟動調查，教育局已主動移送校長成績考核會。

台中市教育局昨深夜11時發文指出，學校10日傍晚召開校事會議，調查結果出爐，前學務主任、主任教官及2名學務創新人員共4人有不當管教，造成該生身心傷害，移送考核會或相關委員會做行政議處；至於教官兼生輔組長與另名教官及學創人員共3人，並無不當管教情事。

高中生輕生案包括校長等8人列為關係人，教育局將校長共7名相關人員調離現場，學務主人則遭教評會決議停聘3個月，但昨天教育局發文調查結果，僅有前學務主任等7人，並未見「校長」部分，遭外界質疑少了1人。

對此，教育局指出，校長非第一線的管教人員，校長的責任在於事件發生後，疑過於消極並未依程序立即啟動調查，教育局已經主動移送校長成績考核會。

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