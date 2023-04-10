近年生對生及師對生霸凌事件頻傳，通報件數漸增，但確認率卻下降，引發疑義。多位立委昨認為霸凌黑數可能是造成悲劇的重要因素。教育部長潘文忠則回應，當初訂定霸凌防制準則時，對於如何界定霸凌，曾經過很多討論後才確定，如還不足，會檢討改進。

台中市豐原高中學生疑似遭師長霸凌而輕生，引發社會軒然大波。立法院教育及文化委員會昨邀請教育部長潘文忠舉行「針對校園霸凌事件應如何落實防範及處置，並建立公正機制及淘汰不適任人員之相關作為」書面報告。

國民黨立委鄭麗文質詢指出，近5年生對生及師對生的校園霸凌通報統計，從2018年有562件，增至2022年1942件通報；但確認件數卻從169件增至222件，是否霸凌的定義太過嚴苛，導致多數案件不成立。

民進黨立委張廖萬堅則說，關於生對生霸凌事件，2018年到2022年等5年通報後確認的比例，分別是30.07％、26.55％、23.78％、18.85％、12.55％，一年比一年低；師對生霸凌通報後確認的比例，2020到2022年分別是0％、5.60％、6.16％，均不到1成。他認為，霸凌黑數都可能是造成悲劇的重要因素。

對於霸凌事件通報後確認比例偏低，潘文忠回應，教育部也會蒐集各種樣態和縣市處理機制，待綜整後進行檢討精進。