香港男星羅嘉良是一名實力派演員，曾以電視劇《難兄難弟》、《天地豪情》和《流金歲月》，三度奪下香港視帝的肯定，成為無線電視第一位有3屆視帝頭銜的一哥；60歲羅嘉良近日為了養家活口，有網友拍到他登台時獻唱的片段，他的近況也隨之曝光。

羅嘉良於2009年與比他小12年的內地女星蘇岩再婚，婚後育有一女，一家三口定居北京生活，他將事業重心移往內地發展。為了賺錢養家照顧老婆和女兒的生活，羅嘉良除了拍劇、接廣告、商演以及登台，亦會直播帶貨。近日他到了新疆烏魯木齊登台，有網民拍了當日他登台時獻唱的片段，並放到社交網上分享。

從曝光中影片可見，羅嘉良家穿深色西裝在台上獻唱劇集《富貴門》主題曲 〈差一剎的地老天荒〉，歌唱技術依舊深厚，非常動聽，不過他的身材看來似乎比前豐腴了不少，小腹微凸連靠近該處的釦子略顯緊繃，臉部也有些老態，但精神氣色相當良好。

資深男星羅嘉良近況曝光。(圖/小紅書)

網民相當驚訝，紛紛留言表示：「衣服有點小」、「衣服有點緊啊，大哥！」、「可惜到老了失去了明星相了。基因發生變化了，就好比萬梓良，老了就失去了明星相。」