很多長輩認為婚姻要門當戶對，一名男網友日前表示，他就讀電機系三年級，女友是醫學系學生，女友爸媽不同意兩人交往，認為好不容易把女兒培養成醫生，不想女兒和薪水比她低的人交往、吃苦，連女友閨蜜也看不起原PO，嫌他學歷差配不上女友。

這名男大生日前在Dcard發文，訴苦「難道成就低於女友就必須被羞辱？」表示他是讀地名大學的電機系三年級，女友則是念醫學系，女友父母反對兩人交往，常跟女友說「醫學系男人那麼多，為啥不跟醫學系的交往？」還說好不容易把孩子培養成醫生，不要跟非醫生的交往。

原PO說，女友父母還講，他以後賺的錢會比女友少，會讓女友吃苦，因為消費跟不上，靠女人養的男人要不得，就連女友閨蜜也嫌他。但原PO表示，依照他的成績，推甄至少可上中正、中興的研究所，畢業後年薪也會上百萬，雖然沒有醫生賺得多，但也不會讓女友吃苦，還說身邊醫學系的男性朋友，女友都是非醫學系出身，家人也沒阻止，為何男女對調就差這麼多？

對於原PO的想法，許多網友表示，「還沒畢業，連推甄都還沒，就說自己年薪破百，破了再說」、「老實說女生醫學系，或許找到的不只是醫生，且家境還很猛，不甘被羞辱建議分手，她確實有本錢選到很強的對象」。

PO文還釣出台大醫學系女大生留言，「請你的女友硬起來好嗎？我就不喜歡跟同系的交往，有這學歷還不讓我往下找，是要孤老終身嗎」。