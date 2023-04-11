分享醫護人員日常的臉書粉專「醫護非視不可」日前表示，有護理師被台灣鯛嗆「護理師了不起喔」，引發討論，讓急診科醫師田知學直言「護理師真的～很了不起！」沒有護理師的醫護團隊，是無法運作的，醫院會關門大吉。

「醫護非視不可」臉書10日發文，一早被台灣鯛嗆「護理師了不起喔」，腦袋突然閃過一個念頭，如果醫院裡沒有護理師，那會是多恐怖的場景，未來或許有機器人替病人抽血，量心跳、血壓等生命跡象，但碰到更換點滴、翻身、拍背、抽痰、CPR時，「沒了護理師，你怎麼辦？」

田知學也分享「醫護非視不可」的PO文說道，護理師真的很了不起，沒有護理師的醫護團隊，是無法運作的，「台灣醫療便利，不小心就少了基本尊重！不尊重護理師，母湯喔。」

對此，許多人紛紛留言：「傻傻的⋯護理師才是後面最重要的照護人員耶！」、「沒有護理師，醫院絕對癱瘓，關門大吉」、「護理師真的很了不起，沒有他們任勞任怨，有醫生也沒用啊」、「沒護理師醫院都要關病房了」、「護理師真的了不起」。