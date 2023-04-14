膝關節退化性關節炎是老年人最常見的退化性疾病，容易造成長者跌倒等風險，不少病人因人工關節置換手術不確定性與恢復期長，寧可跛著腳走路，也不願接受手術，國立陽明交通大學附設醫院引進「電腦導航輔助人工膝關節置換手術」，盼能改善長者的行動能力。

陽明交大醫院表示，台灣每年接受人工膝關節置換的病患高達2萬例以上，傳統的手術已經解決大部分的問題，但過去傳統的膝關節置換手術有一些不確定性，如植入物以目測法置入，角度無法非常精確，在複雜嚴重的肢體變形，矯正角度無法非常精確，必須仰賴手術醫師的經驗。

陽明交通大學附設醫院骨科主任蔣毅弘形容，電腦導航輔助膝關節置換手術原理很接近於現代衛星定位系統，手術中以紅外線原理，病患手術部位接上感應器投射到電腦接收儀，電腦系統接收訊號後運算並把資訊轉變成影像以及數據，顯示於螢幕上，提供醫師患部各種解剖位置尺寸及力學軸線分析，打造個人化醫療。

也有接受過手術的病患，術後致信到醫院，感謝執刀的蔣毅弘，該名病患受膝關節退化性關節炎所苦，他在今年1月4日動刀，原以為春節期間無法活動，結果術後復原狀況良好，還可以到處走春、也不痛了，傷疤也修復得很好。

院方表示，電腦導航輔助膝關節置換術好處有更個人化、更精確、更安全、更方便，也可免除多一道拔除骨釘骨板的手術；院方也期盼透過醫療手術的進展，創造更好的醫療品質。