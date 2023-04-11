疫情推升國人健康意識及需求，老爺酒店集團攜手智慧穿戴裝置領導品牌Garmin，於全台10 家老爺酒店推出「三天兩夜續航假期」住宿專案，雙人每晚最低2,650元起即可入住，再抽價值6,990元Forerunner GPS智慧心率跑錶，鼓勵旅人來趟深度戶外之旅。

隨著國人旅遊偏好改變，老爺酒店集團推出主題式旅遊新玩法，將Garmin獨創的科學化跑步訓練與度假旅行結合，於北投、新竹、台中、台南、宜蘭礁溪及帛琉等老爺海內外飯店推出「GRC行星跑旅活動」，由專業GRC團隊帶領，透過雙腳來體驗地方城市文化之美，更邀請到路跑女神雷理莎等多位重量級嘉賓一同陪跑。其中，最吸引人的莫過6月即將出團的海外帛琉跑旅，除入住帛琉老爺酒店接受跑步訓練外，還能安排時間一探無毒牛奶湖、藍色珊瑚礁等生態遊程。

老爺酒店集團旗下10家飯店與Garmin聯手推出的「三天兩夜續航假期」專案，入住老爺雙人每晚最低只要2,650元起，凡使用指定專案入住，再加碼抽價值6,990元的Forerunner GPS智慧心率跑錶，除了邀旅人體驗在地旅行魅力外，更能同時體驗Garmin獨創的跑步科學所帶來的精準訓練與健康數據分析，全面掌握體能表現與訓練狀態！四月底前透過任一家飯店線上訂房，周周再加抽價值六千元的聯合住宿券。

旅人如想來場美食結合歷史文化的古都之旅，台南老爺行旅推出的三天兩夜續航假期專案，雙人含早餐每晚只要3,150元起，官網加購高鐵聯票，車票再享7折起優惠。素有旅店美術館之稱的台中大毅老爺行旅，則推出雙人入住三天兩夜含早餐每晚3,444元起，另加贈價值2,098元的旅人背包遊程，內含限定版帆布背包乙個、旅人手札乙本、風格路線遊程體驗兌換券及文創店家優惠券等，多間風格店家與手作體驗等待旅人探索。位於南港軟體園區捷運站旁，交通便捷的南港老爺行旅，雙人入住三天兩夜含早餐每晚只要3,000元起，用餐再另享9折優惠。

位於百年歷史古城的新竹老爺則推出雙人入住三天兩夜，每晚只要3,333元起專屬優惠，再加贈迎賓點心、大廳酒廊飲料兌換券。若想探索台北不一樣的知性體驗，位於中山精華鬧區的台北老爺，邀旅人體驗赤峰街文青與條通文化，三天兩夜9,400元起，另享加購早餐買一送一優惠。同樣位於中山鬧區的老爺會館，6月底前入住三天兩夜，雙人含早餐平日每晚只要2,650元起，是商務出差、台北旅遊CP值最高選擇。

倘若想安排三天兩夜泡湯假期，北投老爺推出雙人入住每晚6,150元起，另贈走馬啡雙人下午茶乙份。礁溪老爺則主打「樂活假期三天兩夜」住房專案，住一晚洋式標準套房加贈一晚露營區體驗，6月底前入住含晚餐只要18,500元起。台東度假首選的知本老爺雙人三天兩夜含早晚餐，每晚7,600元起，加贈琵琶湖單車體驗、知本森林遊樂區門票及酒店至車站或機場來回接駁，打造體驗舒暢身心的愜意假期！

老爺酒店集團攜手智慧穿戴裝置領導品牌Garmin串聯旗下海內外酒店，以全台環島式「GRC 行星跑旅活動」，推廣科學化跑步訓練與度假兼俱的主題性假期。旅人可自由選擇北投老爺酒店、新竹老爺酒店、台中大毅老爺行旅、台南老爺行旅、礁溪老爺酒店及帛琉老爺酒店等據點，體驗老爺酒店、大啖五星美食、GRC專屬訓練課程、跑步科學講座等，每人最低只要6,200元起，邀您一邊享受城市巷弄或山海美景練跑快感，一邊體驗奢華的度假之旅。

「GRC 行星跑旅」活動除由GRC專業教練團隊帶領訓練，更邀請眾多重量級嘉賓一同陪跑。新竹老爺酒店更邀請到素有「長跑女神」之稱的雷理莎一同參與，與跑者共同體驗GRC 專屬訓練課程。礁溪老爺酒店則邀請「木曜女神」泱泱一同陪跑，晨間於五峰旗風景特定區進行輕度越野跑晨跑，傍晚則一起參與跑步科學講座。此外，本次跑旅更首度移師至海外帛琉舉辦，入住位於首都科羅州馬拉加島東岸的靜瑟海灘旁的帛琉老爺酒店，跑者練跑時不僅可享受帛琉無污染的海洋美景外，更可體驗水母湖浮潛、海底花園、牛奶湖火山泥天然SPA、藍色珊瑚區等豐富旅遊行程。