雲林縣客子厝大排2期治理工程開工，元長、土庫地區淹水有解。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府為解決元長、土庫地區易淹水問題，分2階段整治客子厝大排，第2期治理工程11日由雲林縣長張麗善主持開工典禮，將針對瓶頸段進行改善，分流箱涵施做後可降低渠道周邊溢淹情形，預計明年汛期前完工，讓元長鄉及土庫鎮共約5萬名眾民有更好的居住環境，同時解決2000多公頃土地易淹水問題。

「客子厝大排第2期治理工程」開工典禮，由張麗善率縣政府水利處，會同水利署副工程司楊信凱、元長與土庫2鄉鎮公所相關人員共同參與，並向地方居民說明有關客子厝大排周邊淹水問題及解決方案，不少民眾與農民到場關切，希望從此擺脫淹水夢魘。

張麗善表示，客子厝大排為元長鄉及土庫鎮重要的排水渠道之一，近年來颱風豪雨對元長、土庫地區造成積淹水，主要是因客子厝大排多處斷面通洪能力未達保護標準，導致豪雨期間經常迴壅，縣府團隊向水利署爭取補助經費9665萬5000元，先於2021年9月完成「客子厝大排第1期治理工程」。

張麗善說，縣府持續爭取「客子厝大排第2期治理工程」，再獲水利署補助經費1億250萬元，針對瓶頸段進行改善，今年度前歷經多次協調及多方面設計考量，終完成相關發包作業，排水路整治施作長度約630公尺（含水防道路）、堤後排水及道路改善315公尺，預計400天內完成。

縣水利處處長許宏博指出，縣府積極向中央爭取補助經費，針對元長鄉及土庫鎮排水改善及產業發展等面向進行改善，除要讓元長、土庫地區民眾免於積淹水之苦，也要提升整體生活品質，未來仍將持續努力完善水利及環境建設，確保民眾生命財產安全。