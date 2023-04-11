前立委沈富雄9日在網路節目《下班瀚你聊》中預言，親民黨如果不存在，民眾黨應該也好不到哪裡，一樣會消失。對此，Youtube頻道《桃園孫先生》今（11）日也發起網路民調。

沈富雄指出，「柯文哲是『沒三兩重卻想吃一斤米』，他現在就算增加到8席10席，有當年宋楚瑜的風光嗎？」沈富雄還批評，當初宋楚瑜的親民黨席次三十多席，然而現在又在哪裡？並認為柯文哲就是「白忙一陣」。

截至11日下午3點45分，總計有7978人參與此投票，其中有76%的民眾「認同沈富雄的預言」、「不認同沈富雄的預言」的網友僅21%、「沒意見」為2%、「其他意見」為1%。

對於投票結果，網友紛紛留言「小黨生命週期5到8年」、「這是現實，過了明年一月，民眾黨就要開始下坡的旅程了，拉都拉不回來」、「民眾黨永遠無法達到親民黨當初20多位立委的高峰」；不過也有人持不同看法，「只要年輕人、中間選民支持，民眾黨就不會泡沫化」、「個人是覺得不至於泡沫化、民眾黨更獲年輕選民支持」