因禽流感、天氣因素影響造成雞蛋短缺，儘管便宜的進口蛋來台後稍微緩解狀況，但蛋荒情況仍未解決。農委會今(11日)舉辦蛋雞產業精進措施專家座談會，主委陳吉仲坦言因為實際缺蛋的情況比官方統計還要嚴重，明年也有可能缺蛋。粉專「興趣使然的路人」直批，如果陳吉仲知道現在官方的統計數字錯得離譜，那為什麼還要繼續公佈假數字？繼續公佈失真數據不就是存心誤導國民？直呼農委會疑似帶頭散播錯假訊息。

興趣使然的路人提到，農委會主委陳吉仲坦言，雞蛋從產銷到通路都有問題，國內雞蛋生產嚴重不足，且不足數量絕對遠比公布的統計數字還高，目前不得不開放專案進口蛋，但隨著日後國內產能恢復會再調整。

「等等，如果你知道現在公佈的統計數字錯得離譜，不就代表你知道正確的數字大概長什麼樣子嗎？」興趣使然的路人質疑，先不管為什麼陳吉仲是怎麼知道正確數字的，既然這麼篤定統計數字與事實不符，那為什麼還要繼續公佈假數字？如果沒辦法在短期之內改進官方統計方式的話，直接承認農委會的監控機制失靈，道歉之後停止更新不是比較好嗎？繼續公佈失真的數據不就是存心誤導國民了嗎？

「抓到了！農委會疑似帶頭散播錯假訊息！」興趣使然的路人以標註方式直批：類認知作戰、Kakistocracy（惡人政治）、班班統治。